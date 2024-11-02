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رياضة

كواليس استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي أمام سيراميكا الليلة

عمر الساعي
عمر الساعي

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن استبعاد عمر الساعي لاعب الفريق من قائمة مباراة سيراميكا الليلة جاء لاعتبارات فنية، مؤكدًا أن فرصة اللاعب قادمة ولكن الجهاز الفني يختار القائمة وفقا الي احتياجاته في كل مباراة. 

 يبدأ محمود كهربا لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة. 

وغاب كهربا عن قائمة معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا الليلة بعد شكواه من الإصابة بآلام في الركبة. 

خاض لاعبو الأهلي مرانًا خفيفًا داخل معسكر الفريق المقام حاليًّا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا الليلة في افتتاحية مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن أشرف داري مدافع الأهلي يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى ثلاث أسابيع من أجل إعلان جاهزيته للتعافي من الإصابة في كاحل القدم مؤكدا ان اللاعب سيعود بشكل تدريجي الي التدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري. 

يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز. 

ويغيب عن الأهلي كلا من مصطفى مخلوف -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول -محمود كهربا -مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري اليوم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا.. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ويوسف أيمن ويحيى عطية الله. 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في ضربة البداية للموسم الجديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز اليوم. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. 

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.  

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر. 

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023 

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني  للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024  

 

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