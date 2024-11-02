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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في الدوري

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز اليوم. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. 

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.  

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالها النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر. 

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023 

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني  للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024  

 

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