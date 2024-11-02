السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لخلافات على الميراث، حداد يطعن ابن عمه بسلاح أبيض في سوهاج

إصابة كهربائي فى
إصابة كهربائي فى مشاجرة على الميراث فى سوهاج

أصيب كهربائي بإصابات متنوعة دائرة قسم أول سوهاج إثر اعتداء نجل عمه عليه بسلاح أبيض ونقل إلى المستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بإصابة كهربائي بكسر بعظام الجمجمة 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بوصول المدعو  إسلام ع ع م- سن 24 كهربائي الى  مستشفي سوهاج الجامعي الجديد مصابًا بجرح طعني بالبطن واشتباه في كسر بعظام الجمجمة ومقيم بقسم أول سوهاج.

بالانتقال والفحص اتهم والده المدعو علي ع م خ- سن 57 مدرس ومقيم بذات الناحية نجل شقيقه المدعو أحمد م ع م- سن 30 حداد بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات علي منزل آل إليهما بالميراث بذات الناحية. 

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم 

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " مطواة " وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم .
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأداة المستخدمة اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج بسلاح ابيض بسبب خلافات دائرة قسم أول سوهاج عظام الجمجمة مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads