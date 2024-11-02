لخلافات على الميراث، حداد يطعن ابن عمه بسلاح أبيض في سوهاج

أصيب كهربائي بإصابات متنوعة دائرة قسم أول سوهاج إثر اعتداء نجل عمه عليه بسلاح أبيض ونقل إلى المستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بإصابة كهربائي بكسر بعظام الجمجمة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بوصول المدعو إسلام ع ع م- سن 24 كهربائي الى مستشفي سوهاج الجامعي الجديد مصابًا بجرح طعني بالبطن واشتباه في كسر بعظام الجمجمة ومقيم بقسم أول سوهاج.

بالانتقال والفحص اتهم والده المدعو علي ع م خ- سن 57 مدرس ومقيم بذات الناحية نجل شقيقه المدعو أحمد م ع م- سن 30 حداد بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات علي منزل آل إليهما بالميراث بذات الناحية.

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " مطواة " وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم .



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