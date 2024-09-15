الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمراغة في سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت القوة الأمنية لمباحث مركز شرطة المراغة من ضبط طرفـي المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حيث تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من الأهالي بوجود  مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بين عائلتين إثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المراغة بقيام مشاجرة ومصابين طرفيها محمود ا ا م- سن 68 عامل زراعي  مصابًا " جرح شبه نافذ بمنتصف البطن "، وابنه / رمضان م ا ا - سن 37 بائع ملابس مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، ومصطفى م ج ع- سن 39 عامل  مصابًا " جرح بالأذن اليسرى " و شقيقه / جلال م ج ع- سن 43 عامل  مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس" والطرفان مقيمان بذات العنوان.

وقد تمكنت القوة الأمنية لمباحث مركز شرطة المراغة من ضبط طرفـي المشاجرة  وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين "، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن

مشاجرة الم المراغة مدير أمن سوهاج اللواء صبرى عزب

الأكثر قراءة

البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

زي النهاردة، أحمد بن بلة رئيسا للجزائر وهذه أسباب سقوطه واعتقاله 15 عاما

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أخبار مصر: تشييع 3 ضحايا في حادث قطاري الزقازيق، الأهلي يواجه جورماهيا للحفاظ على لقبه بدوري أبطال إفريقيا.. واشنطن بوست تتهم ترامب بنشر الأكاذيب.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

منوعات

المزيد

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

عمات الرسول هل أسلمن؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية