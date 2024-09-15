بسبب خلافات الجيرة، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمراغة في سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت القوة الأمنية لمباحث مركز شرطة المراغة من ضبط طرفـي المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حيث تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بين عائلتين إثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المراغة بقيام مشاجرة ومصابين طرفيها محمود ا ا م- سن 68 عامل زراعي مصابًا " جرح شبه نافذ بمنتصف البطن "، وابنه / رمضان م ا ا - سن 37 بائع ملابس مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، ومصطفى م ج ع- سن 39 عامل مصابًا " جرح بالأذن اليسرى " و شقيقه / جلال م ج ع- سن 43 عامل مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس" والطرفان مقيمان بذات العنوان.

وقد تمكنت القوة الأمنية لمباحث مركز شرطة المراغة من ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين "، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.