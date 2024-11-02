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موعد مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

موعد مباراة نيس وبريست
موعد مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يستعد فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم لمواجهة نظيره بريست، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

موعد مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي


تنطلق مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي


تذاع مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويأمل محمد عبد المنعم في المشاركة في مباراة نيس اليوم، بعدما أظهر نفسه وترك بصمته في المباريات الماضية.

وشارك عبد المنعم في 6 مباريات رفقة نيس، منذ قدومه من الأهلي في وقت سابق من موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.


ويمتلك نيس حاليًّا 13 نقطة في المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي، بفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز العاشر.

 

وكان فريق نيس فاز على ضيفه موناكو بنتيجة  2-1 بمشاركة محمد عبد المنعم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، على ملعب أليانز ريفييرا.

 

وشارك محمد عبد المنعم أساسيًّا في تشكيل نيس ضد موناكو في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

 

أهداف مباراة نيس وموناكو وحالة الطرد

وافتتح السويسري إمبولو التسجيل لصالح فريق موناكو في الدقيقة 39، ليتقدم الضيوف، إلا أن جويساند تمكن معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1 بعد صناعة من الظهير الأيسر التونسي الدولي علي العابدي، ليمنح التعادل لصالح أصحاب الأرض نيس.

 

وتحصل اللاعب فاندرسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 45+4 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض، ليكمل موناكو المباراة بـ10 لاعبين.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين نيس أمام موناكو بهدف لكل فريق ضمن الجولة التاسعة.

 

وأحرز لابوردي هدف الفوز لصالح نادي نيس في الدقيقة 71، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.

 

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على موناكو 2-1 في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم يقود نيس في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

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موعد مباراة نيس وبريست الدوري الفرنسي مباراة نيس وبريست نيس بريست نيس وبريست محمد عبدالمنعم

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بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على موناكو 2-1 في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم يقود نيس في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

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