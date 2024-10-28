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رياضة

جاري نيفيل يهاجم تين هاج بعد تدهور نتائج مانشستر يونايتد بالبريميرليج

تين هاج
تين هاج

تحدث جاري نيفيل نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، عن تدهور نتائج الفريق هذا الموسم، فضلًا عن التكهنات المثارة حول مصير المدرب الهولندي إريك تين هاج، وذلك بعد الخسارة (1-2) أمام وست هام.


وخلال تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس، قال نيفيل: "تين هاج يبحث عن المتاعب، فهو الآن في المركز 14 بعد 9 جولات، هذا يعني خوضه 25% من مباريات الموسم".

وأردف: "سيكون هناك قلق كبير بالنسبة لكل شخص داخل النادي، نظرًا لمستويات الأداء، حيث كان من المفترض أن يتقدم الفريق، لكن ذلك لم يحدث".


وأشار نيفيل إلى إنفاق النادي مبالغ ضخمة، وفي النهاية يحتل الفريق، المركز 14، مضيفًا "إذا ظل هكذا حتى نهاية الموسم، ستكون هناك الكثير من الأسئلة المطروحة".

وفي ختام تصريحاته، أكد أن الفريق يعتمد حاليًّا على اللاعبين الذين جلبهم تين هاج في آخر عامين، قبل أن يضيف "لقد وصل الأمر إلى النقطة التي سيصبح فيها الضغط لا يطاق في الأسبوعين المقبلين حول تين هاج، بسبب المركز الذي يحتله المانيو".

 

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