كوكبة من كبار القراء، تلاوات القرآن المجود اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الماعون 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي وما تيسر من سور طه / الضحى/ الشرح 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد فيصل وما تيسر من سورة فاطر 15 ق.



11:43 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق.



12:58 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد على الطاروطي وما تيسر من سورتى البلد / البينة 30 ق.



13:37 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى / وما تيسر من سورة البقرة 15 ق.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب خلاف 5ق الساعة 14:49، مصحف مجود للشيخ /مصطفى إسماعيل من سورة المؤمنون 2 ق.



17:12 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالواحد زكى راضى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.



17:46 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.



19:31 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق.



19:06 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الروم 15 ق.



19:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورتي التوبة/قصارالسور 45 ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورتى المجادلة /الحشر 30 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور الفتح/ الحاقة/ القدر 42 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الشعراء 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد فكري الملاح وما تيسر من سورتي الزخرف والدخان 15ق.



03:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتي الحاقة/المعارج 28 ق.