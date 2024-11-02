فورد توقف إنتاج سياراتها الكهربائية، اعرف الأسباب
أوقفت شركة فورد إنتاج سيارة البيك أب الكهربائية بالكامل فورد F-150 لايتنينج لمدة شهرين تقريبًا، بولاية ميشيجان، لتراجع المبيعات وتعرض الشركة لخسائر مالية كبيرة، ومن المقرر إعادة استئناف الانتاج 6 يناير 2025.
انخفاض كبير في المبيعات لـ فورد F-150 لايتنينج
وكشفت شركة فورد عن خطط لخفض الإنتاج إلى النصف وتخصيص المزيد من الموارد لتجميع برونكو ورينجر، قبل خفض قوة العمل في المصنع، على الرغم من هذا التوقف، تمكنت شركة فورد من بيع 22,807 سيارة لايتنينج هذا العام، بزيادة قدرها 86 ٪ مقارنة بالعام السابق.
وساهم زيادة الإنتاج ونقص التأخيرات المتعلقة بالإمدادات مقارنة بعام 2023، في الزيادة الكبيرة على أساس سنوي.
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