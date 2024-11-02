لجان لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم السبت، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لليوم الثاني على التوالي من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة لبدء صرف معاشات نوفمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارًا من اليوم الجمعة أول الشهر من ماكينات الصراف الآلي مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

وتتابع اللجان بـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آليات صرف معاشات نوفمبر 2024 اعتبارًا من أمس الجمعة لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.