السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، صرف معاشات شهر نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعي

صرف معاشات شهر نوفمبر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، فيتو

يفتح بنك ناصر الاجتماعي وفروعه المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية أبوابه اليوم السبت أمام المواطنين، وذلك لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024.

جاء ذلك بعدما قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع.

 

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 

 وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخرًا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

 

تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضًا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، كما تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بطاقات الصراف الآلى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

مواعيد 2500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لصرف المعاشات

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الضاني وانخفاض الدواجن والطماطم بالأسواق.. البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتشغيل 2500 مكتب بريد الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات

البريد: تشغيل 2500 مكتب يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات

حقيقة زيادة المعاشات، مصدر يجيب

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

إصابات ودمار كبير، حزب الله يمطر 3 مدن إسرائيلية بينها تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

منوعات

المزيد

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads