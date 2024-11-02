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رياضة

ألافيس يفوز على مايوركا بهدف بالدوري الإسباني

ألافيس، فيتو
ألافيس، فيتو

نجح فريق ألافيس في الفوز أمام ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ألافيس جون جوريدي في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.

ويأتي مايوركا في المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وألافيس في المركز الـ 12 برصيد 13.

 

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