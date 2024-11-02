140 ألف جنيه في ساعتين، أهالي قرية بالشرقية يجبرون بخاطر فتاتين "ابنتي عم" احترق منزلهما بجهاز العرس (صور)

سطر أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، محافظة الشرقية ملحمة في الترابط والمعدن الأصيل والوقوف على قلب رجل واحد وقت الشدة بعد أن ضربوا مثالا في الشهامة لإغاثة عائلة بسيطة بالقرية احترق منزلها بالكامل وداخله جهاز عروسين (ابنتي عم).

جروب شرويدة أون لاين يعيد البسمة للعائلة المتضررة من الحريق

وفور علم مجموعة من شباب ورجال وسيدات القرية تسابقوا في مساعدة العائلة وتواصلوا مع أهل الخير وخلال ساعتين فقط نجحوا في جمع مبالغ مالية ضخمة بلغت حتى الآن 140 ألف جنيه وجار استكمال بقية المبالغ تمهيدًا لإعادة تأهيل المنزل المتضرر من الحريق وتجهيز العروس الأولى وتدعى "ش. ح" وابنة عمها "ن. أ".

جروب شرويدة اون لاين يعيد البسمة للعائلة المتضررة من الحريق، فيتو

مؤسس الجروب يروي التفاصيل

وقال محمد رمضان مؤسس جروب “شرويدة اون لاين” من أهالي القرية وأحد المشاركين في جمع المساعدات للعائلة لـ"فيتو": إن هناك عادة في أهل قريتهم وهي في حالة تعرض اسرة او عائلة لأزمات وحدوث حريق في أحد منازل القرية يقومون بعرض المشكلة فورا علي جروب القرية وتشكيل لجنة من شباب وكبار القرية لفحص الحالة بالتنسيق مع جيران الأسرة المتضررة من الحريق وتم التوجه لمكان الحادث وجمع معلومات عن المتضررين من الحريق وحجم الخسائر الناجمة عن الحريق تمهيدًا للتواصل مع رجال الخير وتوفير مستلزمات بديلة للتي فقدوها في الحريق.

جروب شرويدة اون لاين يعيد البسمة للعائلة المتضررة من الحريق، فيتو

جروب شرويدة اون لاين يعيد البسمة للعائلة المتضررة من الحريق، فيتو

وأضاف:" تم توجيه دعوات عبر جروب شرويدة اون لاين علي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك لأهل الخير ورجال الاعمال والتجار للتبرع للعائلة وتجهيز بنات العم وذلك بمسجد الشهداء بالقرية وفوجئنا بتوافد العشرات من السيدات والأطفال من مصروفهم الشخصي والرجال للتبرع قائلًا: "تمكنا من جمع مبلغ مالي ضخم خلال ساعتين وجار استكمال بقية المبالغ الأخرى.

جروب شرويدة اون لاين يعيد البسمة للعائلة المتضررة من الحريق، فيتو

فاجعة تثير موجة حزن في الشرقية

وسيطرت حالة من الحزن الشديد علي عائلة كاملة بقرية شرويدة مركز الزقازيق بعد احتراق منزلهم وداخله جهاز العروسين (بنات عم) قبل حفل زفاف الأولي بنحو شهر إلا أنّ أهالي الخير بالقرية قاموا بتجميع مبلغ مالي ضخم في اقل من ساعتين تقريبا تمهيدا لاعادة تأهيل المنزل وتجهيز العروس ونجلة عمها ليتم حفل الزفاف في موعده ويعيدوا الحياة لهم.

اللجنة المشكلة لجمع التبرعات، فيتو

اللجنة المشكلة لجمع التبرعات، فيتو

أطفال القرية تبرعوا بمصروفهم الشخصي للعائلة، فيتو

حريق يدمر حلم عائلة بسيطة ويلتهم جهازا عروسين

وكان حريق قد نشب في أحد منازل القرية التهم محتوياته بالكامل وبداخله جهازا عروسين بالكامل قبل زفاف أحدهما بنحو شهر تقريبا بسبب ماس كهربائي.



وأصيب أفراد العائلة بانهيار عصبي فور مشاهدتهم للحريق وهو يلتهم محتويات المنزل بالكامل حيث ضاعت فرحتهم باليوم الذي انتظروه كثيرا لزفاف نجلتهم الكبرى وابنة عمها قائلين: "كل حاجة راحت في غمضة عين وما قدرناش نلحق أي حاجة في المنزل» مؤكدين أن العائلة لا تزال مديونة حتى الآن بسبب جهازي العروسين.