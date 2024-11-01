محافظ دمياط يستقبل نائب وزير السياحة والآثار بمناسبة إطلاق مهرجان "دمياط حاجة تانية "

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، بمكتبه، الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار والدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار.

حيث جاء ذلك خلال لقاء عقده " المحافظ " إيذانا بإطلاق مهرجان دمياط ٢٠٢٤، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة والنائب محمود مشعل والنائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والأستاذ عمرو عرنسة مدير المهرجان والدكتور محمد طارق العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية والفنان حسن الرداد.

محافظ دمياط يستقبل ضيوف مهرجان " دمياط حاجة تانية "

وأعرب " المحافظ " عن سعادة الجميع بإطلاق فاعليات الدورة الأولى من المهرجان الذى يستمر لمدة تسعة أیام، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والبترول وأيضًا بمشاركة الغرفة التجارية بدمياط وبرعاية وبشراكة متميزة وقوية لعدد من الجهات والشركات الرائدة بمختلف المجالات بالقطاع الخاص.

المحافظ يشيد بالشراكات المتميزة لاطلاق المهرجان الذى يحمل شعار " دمیاط حاجة تانية " بهدف ابراز التراث الثقافى والتاريخى والسياحى والصناعى والتجارى والمجتمعى للمحافظة وجعلها قاطرة للتنمية الشاملة.

وأوضح " محافظ دمياط " أن هذا المهرجان جاء حاملًا شعار " دمياط حاجة تانية "، لإبراز التراث الثقافى والتاريخى والسياحى والصناعى والتجارى والمجتمعى للمحافظة، والترويج لها على كافة المستويات، وذلك لاحتضانه فاعليات عديدة وأنشطة متنوعة ومتميزة بالقطاعات المختلفة سواء الرياضية والثقافية والفنية على مدار أيامه التسعة، حيث ستساهم هذه الفاعليات فى تسليط الضوء على التاريخ والتراث العريق الذى تحظى به دمیاط، وما تشتهر به من صناعات وأيضًا معالمها السياحية الفريدة والأثرية.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه وعقب الانتهاء من الدورة الأولى من مهرجان دمياط، سيتم فورا الإعداد لإطلاق الدورة الثانية " دمياط ٢٠٢٥"، لتعزيز تلك الأهداف وتحقيق التنمية بكافة القطاعات، ووضع محافظة دمياط فى مكانة متميزة بالخريطة المصرية سواء على المستويات السياحية والاقتصادية والصناعية والتجارية وجعلها قاطرة للتنمية الشاملة.