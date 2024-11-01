تفاصيل ملتقى شنايدر إلكتريك التدريبي بنقابة المهندسين في الإسكندرية

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي "ملتقى شنايدر إلكتريك التدريبي" بالتعاون مع لجنة المعامل الهندسية بنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس مبروك عامر، ولاقى المؤتمر إقبالًا كبيرًا من المهندسين.

وأدار الملتقى المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية، حيث رحب بجميع الحضور وخاصة شركة شنايدر برئاسة المهندس هاني شلتوت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر لقطاع الحلول، والدكتور عمرو مجدي، استشاري مركز تدريب شنايدر، والمحاضرين لوجودهم الدال على استمرار للتعاون وكذلك تطويره.

مبادرة التدريب والشباب

وقال إن تنوع الدورات التدريبية شمل كل التخصصات الهندسية حتى توسع بشكل قوي جدًّا من خلال مبادرة التدريب والشباب ليصل هذا العام تدريب أكثر من 2000 طالب وحديث التخرج بالتعاون مع أكثر من 50 مدربًا وسوف نستمر بنفس القوة ليستفيد جميع المهندسين بمختلف التخصصات.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد هشام سعودي ان سعادته تكمن عندما يرى المهندسين موجودين في نقابتهم، وأكد أن هذا التواجد أتى من العمل المؤسسي الدؤوب بين نقابة المهندسين المصرية ونقابات المهندسين الفرعية ولجنة المعامل التي يرأسها المهندس مبروك عامر والسادة الزملاء الأفاضل.

وأشاد سعودي بحرص النقابة على تعظيم الفائدة لكل المهندسين على مستوى الدورات التدريبية الخاصة بمعامل شنايدر منذ بدأنا فالتعاون وصولًا إلى هذا المستوى بتلك الأعداد الكبيرة التي نراها الآن، وقدم سعودي الشكر لشركة شنايدر على تعاونهم وحرصهم لتحقيق طموحاتنا لكل مهندسي مصر ونرجو الاستمرار في تحقيق الكثير بالمرحلة القادمة.

مواكبة سوق العمل المصري والعالمي

ومن جانبه، قال المهندس مبروك عامر رئيس لجنة المعامل بنقابة المهندسين المصرية، أن معامل شنايدر من أول المعامل التي أنشأت داخل النقابة العامة وتم اقامة اكثر من معمل بمختلف النقابات الفرعية حتى نقوم بالتدريب وهذا ما نطلق عليه إستثمار في مهندسي مصر.

كما نناشد جموع المهندسين للالتحاق بالتدريب لمواكبة سوق العمل المصري والعالمي، حيث صرح مبروك بإنشاء معمل Protection بنقابة الإسكندرية وكذلك المنطقة الصناعية بالسويس حتي يكون للجامعات المصرية نصيب من التدريب داخل تلك المعامل لأنها إضافة هندسية قوية.

قدم المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين المصرية، انابة عن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر تحياته للسادة الحضور واعتذاره عن التواجد اليوم.

الاهتمام بجميع الخريجين

وقال نتشرف بحجم الشراكات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية تحت قيادة أستاذنا الدكتور محمد هشام سعودي وكذلك جزيل الشكر للمهندس هاني شلتوت، والدكتور عامر مبروك رئيس لجنة المعامل التي هي من أهم لجان النقابة العامة، والجدير بالذكر أن هذه الشراكات ليست وليدة اليوم، حيث أكد الكسار على توجهات النقابة العامة بإصدار قرارات بشأن الخريجين وخاصة بالجامعات خارج مصر في فترة اعتماد النقابة لخريجيها أنه يجب أن يحصل الخريج علي فترة تدريب داخل جمهورية مصر العربية، كما شدد على الاهتمام بجميع الخريجين حتى يصبحوا علي قدر عالي من الكفاءة والخبرة لمواكبة سوق العمل الهندسى.

وفي ختام الكلمات، قال المهندس هاني شلتوت نائب رئيس مجلس إدارة شنايدر، من أهداف شنايدر هي انشاء معامل تدريب داخل مختلف النقابات الفرعية للمهندسين وبدأنا بالفعل بمعمل النقابة العامة وتدرجنا لأكثر من نقابة فرعية، ونعتمد علي دعم النقابة في تسهيل التواصل وصولًا لجميع المهندسين، كما قام بشرح مراحل التدريب التي تنقسم علي ثلاث مراحل كالتالي هي التعرف علي التجارب العملية والدورات التدريبية في الشبكات الكهربائية والمنازل الذكية ومرحلة التحكم الصناعي وهي كل ما له علاقة ب TOC والشبكات الذكية والميديا بوت، كما تم الاعلان عن فرص تدريب مجانية وجوائز للحضور.

وشهد الملتقى حضور الدكتور مصطفي الحضري أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة، المهندس محمد فتح الباب أمين نادي المهندسين، وأعضاء مجلس النقابة والدكتور محمد صلاح، المهندس كريم عزت.