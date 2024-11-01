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رياضة

أنجيه يحرم موناكو من صدارة الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فيتو
الدوري الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، خطف فريق أنجيه فوزا غاليا من موناكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.

 

مباراة أنجيه وموناكو 

أحرز هدف أنجيه جان أود أهولو في الدقيقة 29 من المباراة.

ترتيب أنجيه وموناكو في الدوري الفرنسي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق موناكو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فريق أنجيه المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.

موناكو ونيس

وتعرض فريق موناكو لخسارة في المباراة الماضية بالدوري الفرنسي امام فريق نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي.


وخاض عبد المنعم المباراة من البداية حتى النهاية وأنقذ كرة رائعة من على خط المرمى لفريق نيس، برأسية لينقذ فريقه من تعادل محقق.

أحرز ثنائية نيس كل من إيفان جويساند ولابوردي في الدقيقتين 46 و71 من عمر اللقاء، فيما سجل بريل إيمبولو هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 39.

وتعرض فانديرسون مدافع موناكو للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول

 

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