الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد يتصدر غلاف مباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 تصدر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت غلاف مباراة فريقه أمام مارسيليا في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقام مباراة نانت ومارسيليا يوم الأحد المقبل في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وقاد النجم المصري مصطفى محمد تشكيل نانت ضد ستراسبورج من بداية المباراة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 التي انتهت بخسارة فريقه.

 

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

 وبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق ستراسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في أربع وخسر مواجهتين، في حين تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، حيث فاز مباراتين وتعادل في أربع وخسر 3 مواجهات.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي بطولة الدوري الفرنسي مباراة نانت ومارسيليا مهاجم نانت الفرنسي مصطفي محمد

مواد متعلقة

حفل جوائز الأفضل في آسيا، سون يحسم جائزة لاعب العام خارج القارة، أكرم عفيف يفاجئ الجميع، وماسة الاتحاد الآسيوي لرئيس "فيفا"

سفيان رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي أمام الأهلي في كأس إنتركونتينتال

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads