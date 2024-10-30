مصطفى محمد يتصدر غلاف مباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي

تصدر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت غلاف مباراة فريقه أمام مارسيليا في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقام مباراة نانت ومارسيليا يوم الأحد المقبل في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وقاد النجم المصري مصطفى محمد تشكيل نانت ضد ستراسبورج من بداية المباراة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 التي انتهت بخسارة فريقه.

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

وبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق ستراسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في أربع وخسر مواجهتين، في حين تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، حيث فاز مباراتين وتعادل في أربع وخسر 3 مواجهات.