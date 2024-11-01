لقطة عفوية للفائزين في مهرجان الجونة على الريد كاربت بحفل الختام (فيديو)

في لقطة عفوية خلال حفل ختام مهرجان الجونة، احتفل عدد من الفائزين بجوائز المهرجان بطريقتهم الخاصة بالركض على الريد كاربت تعبيرا عن سعادتهم الكبيرة.

وشهد حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة، حضورا مكثفا لنجوم الفن.

وخلال الحفل تم الإعلان عن العديد من الجوائز ومن أبرزها، تكريم الثنائي اللبناني جوانا حاجي توما وخليل جريج بجائزة الإنجاز الإبداعي.

حفل ختام مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.