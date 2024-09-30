تحديد موعد نظر الدعاوى المتبادلة بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

حددت نيابة الشئون المالية والاقتصادية 20 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوي المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر.

وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجها فيه عبارات سب وقذف بحقها، حسب البلاغ.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوى في بلاغه: تسبب الشيخ محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدا قاصدا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي.

كما تقدم محامي الشيخ محمد أبوبكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارا معنوية.



وجاء في امر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص علي فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار.