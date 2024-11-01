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ثقافة وفنون

دقيقة حداد على روح حسن يوسف ومصطفى فهمي بحفل ختام مهرجان الجونة

دقيقة حداد على روح
دقيقة حداد على روح حسن يوسف ومصطفى فهمي، فيتو

مهرجان الجونة، طلب الفنان سيد رجب، من حضور حفل ختام مهرجان الجون السينمائي الدولي في دورته السابعة، الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان حسن يوسف ومصطفى فهمي.

إعلان جوائز مهرجان الجونة 
 

وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتضمن إعلان الجوائز وأسماء الفائزين.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

كما يهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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