233 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع.. 6 قطاعات تتصدر التعاملات.. وخبيرة: إقبال المستثمرين العرب على سوق المال المصري لتلك الأسباب

البورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع المنتهي نحو 233.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,304 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 943 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

2.88 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة

استحوذت الأسهم على 2.88 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات أذون نحو 97.12 % خلال الجلسة.

كما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 3168 نقطة.

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة في البورصة خلال أكتوبر

تصدرت 6 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) في البورصة خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاءت كالتالى:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 20.1 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 12.33 مليار جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه.

- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

-قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

خبيرة: إقبال المستثمرين العرب على سوق المال المصري

ومن جانبها قالت صفاء فارس خبيرة اسواق المال: تأتي موجة استثمارات المستثمرين العرب، بعد دخول صناديق سيادية خليجية لشراء حصص مملوكة للدولة في عدد من الشركات المقيدة، مما انعكس على زيادة متوسط قيمة رأس المال السوقي خلال السنوات العشر المتضمنة فى الفترة من (2013-2022) بنحو 662.7 مليار جنيه إلى 1.72 تريليون جنيه عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 78.9%، عن عام 2022، كما أسهم البرنامج في معاودة نسبة رأس المال السوقى للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالى للارتفاع لتسجل نحو 17% فى عام 2023 مقارنة بنحو 12.3% لتقترب تدريجيًا من مستوياتها القياسية المسجلة مسبقًا.

خبيرة تعدد مزايا القيد في سوق المال المصري

وأضافت فارس: البورصة المصرية، سوق كبيرة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وأشارت فارس إلى أن الطرح بالبورصة يساعد في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.