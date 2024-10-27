الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الرقابة المالية تمنح بنكا بريطانيا ترخيصا لـ "أمانة الحفظ "، خبيرة: مؤشر جديد للبورصة يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، والأسهم تكتسي بالأخضر والأرباح تصل لـ 25 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد  27 أكتوبر 2024، أولى  جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو  2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 25 مليار جنيه. 

اقرأ التالى: خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة

حركة مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% عند مستوى 30839 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 38130 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13580 نقاط.

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 

حركة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 7923 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11141 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3206 نقطة.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب ختام تعاملات الأسبوع

 

 

الرقابة المالية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة العمل أمين حفظ

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني "Standard Chartered Bank"، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استنادًا للقانون  رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.

إصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلًا عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.

 

ماجى سليم - فيتو 
ماجى سليم - فيتو 

 

خبيرة:  البورصة المصرية تبحث إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ”  أن  البورصة المصرية تبحث إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام.

اقرأ التالى:التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 

 

المؤشر الجديد يستهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد

وأضافت سليم قائلة: المؤشر الجديد يستهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، مشيرة الى انه في يونيو الماضي، أطلقت البورصة المصرية، مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتابعت قائلة: تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية".

 

قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة المصرية 

جدير بالذكر تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة المصرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القطاع المالي المؤسسات الدولية المؤسسات المالية غير المصرفية المؤسسات المالية القطاع المالي غير المصرفي المالي غير المصرفي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني بنك ستاندرد تشارترد قانون الايداع والقيد المركزى مجموعة طلعت مصطفي القابضة مجموعة طلعت مصطفى خطط التنمية المستدامة المملكة المتحدة

مواد متعلقة

البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

سبائك الذهب تواصل الارتفاع، بكام سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب في الصاغة الأحد 27 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads