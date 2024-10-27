الرقابة المالية تمنح بنكا بريطانيا ترخيصا لـ "أمانة الحفظ "، خبيرة: مؤشر جديد للبورصة يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، والأسهم تكتسي بالأخضر والأرباح تصل لـ 25 مليار جنيه

البورصة المصرية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 25 مليار جنيه.

اقرأ التالى: خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة

حركة مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 38130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13580 نقاط.

البورصة المصرية - فيتو

حركة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 7923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 11141 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3206 نقطة.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب ختام تعاملات الأسبوع

الرقابة المالية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة العمل أمين حفظ

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني "Standard Chartered Bank"، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استنادًا للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.

إصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلًا عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.

ماجى سليم - فيتو

خبيرة: البورصة المصرية تبحث إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ” أن البورصة المصرية تبحث إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام.

اقرأ التالى:التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

المؤشر الجديد يستهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد

وأضافت سليم قائلة: المؤشر الجديد يستهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، مشيرة الى انه في يونيو الماضي، أطلقت البورصة المصرية، مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتابعت قائلة: تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية".

قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة المصرية

جدير بالذكر تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة المصرية.