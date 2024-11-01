أحمد خالد صالح: نفسي مهرجان الجونة يقعد شهر، وهنادي مهنا: بنتعلم منه

مهرجان الجونة، قالت الفنانة هنادي مهنا: "سعيدة بحضورة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وكل سنة بنتعلم حاجة من المهرجان".

متعة مهرجان الجونة

من جانبه، قال الفنان أحمد خالد صالح، على هامش حفل ختام الدورة السابعة: "نفسي مهرجان الجونة السينمائي يقعد شهر ومتضايق إنه هيخلص النهاردة".



إعلان جوائز مهرجان الجونة



وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.