وفد من African CDC يزور مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسيةوعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، جولة ميدانية لوفد المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض African CDC، التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك بكل من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومستشفي إمبابة لتأهيل وعلاج الإدمان.

خطط مستدامة ومستقبلية للصحة العامة داخل القارة الأفريقية

تستهدف الزيارة رفع قدرات الاجيال القادمة من المتخصصين والخبراء فى مختلف مجالات الصحة العامة وتمكنهم من وضع خطط مستدامة ومستقبلية للصحة العامة داخل القارة الأفريقية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في مجال الطب النفسى بمختلف تخصصاته (صحة المرأة، علاج الإدمان، طب نفس الأطفال والمراهقين، الطب الشرعى

تضمن برنامج الزيارة تفقد عيادات بيت الشمس،والعيادات الخارجية الخاصة بتقديم خدمات صحة المرأة بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



واستكمل الوفد الزيارة داخل مستشفى إمبابة لتأهيل وعلاج الإدمان، حيث تفقد قسم الأنشطة العلاجية والترفية،وغرف المرضى، ووحدة خفض الضرر التي تقدم برامج العلاج ببدائل الأفيونات والعيادات الخارجية للمستشفى.

أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم عمل عرض لخدمات الصحة النفسية للمرأة بمستشفيات الأمانة وكيفية دمج هذه الخدمات في مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية للمواطنين كما تم التنويه عن المشروع التدريبي مع الكلية الملكية بانجلترا برعاية منظمة اليونيسف عن الصحة النفسية الانجابية وكيفية تطبيقها في مختلف المبادرات الرئاسية الخاصة بآلام والجنين.

عرض الخدمات المقدمة فى عيادات طب نفس الأطفال والمراهقين

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أنه تم عرض الخدمات المقدمة فى عيادات طب نفس الأطفال والمراهقين،والتى يبلغ عددها 15 وحدة و4 اقسام داخلية للكشف والعلاج بالإضافة إلى عرض خطة الوزارة ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للتوسع فى الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين بالتعاون مع المنظمات الدولية كذلك عرض تجربة برنامج فواصل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والعمل على تعميمه بالمدارس فى جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، ان الوزارة تساهم بدور فعال فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان، ويعد دورا رئيسيا من خلال تقديم التقارير الفنية عن مواد التعاطي الجديدة، والتي يتم الإبلاغ عنها من خلال المرصد الوطني للإدمان، بحيث يتم تقنينها من خلال اللجنة الثلاثية المشكلة من (وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الداخلية) بالإضافة إلى الحملات التوعوية المستمرة للشباب للتوعية بمخاطر الإدمان مثل حملة (تقدر من غيرها) وكذلك حملة (عيد من غيرها) منع انتكاسة المدمنين المتعافين خلال أوقات الاحتفالات والتي تعتبر من المواقف شديدة الخطورة.