توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بدأ عدد من نجوم ونجمات الفن في التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وكان من أول الحضور، الفنانة سلوى محمد علي، والمخرج عمرو منسي، وداليا مصطفى، وأمينة خليل، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.