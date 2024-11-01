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رياضة

جماهير الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي: الأبيض بطل أبطال أفريقيا

جماهير الزمالك، فيتو
جماهير الزمالك، فيتو

حرصت جماهير الزمالك على دعم فريقها في مستهل مشوار الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ورفعت جماهير الزمالك لافتة في استاد السلام قبل مواجهة البنك الأهلي تحمل عبارة: “الزمالك بطل أبطال أفريقيا”. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

الزمالك 
الزمالك 

 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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