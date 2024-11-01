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رياضة

في غياب شريف، الخليج يقسو على الرائد برباعية في الدوري السعودي (صور)

الخليج والرائد
الخليج والرائد

فاز فريق الخليج على نظيره الرائد بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب “ الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .  

وتقدم فريق الخليج بالهدف الأول عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة 39، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب كوربيليس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

وفي الشوط الثاني، أضاف عبد الله السالم الهدف الثاني له والثالث للخليج في الدقيقة 75، ثم أحرز هشام حسن الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للمباراة. 

وغاب محمد شريف المحترف المصري في صفوف فريق الخليج عن فريقه أمام الرائد بسبب الإصابة التي لحقت به.  

تشكيل الخليج أمام الرائد 

تشكيل الرائد أمام الخليج 

ترتيب الخليج والرائد في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الخليج إلي المركز السابع جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتراجع فريق الرائد إلي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.  

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