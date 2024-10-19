التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في عين شمس
كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار سكني في منطقة عين شمس أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.
كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق الرابع بمنطقة عين شمس.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.
ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.
ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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