قطع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط 72 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مساء اليوم الجمعة خروج مروق رقم ( 1 ) بمحطة مرشحات الوليدية من الخدمة مما يؤدي إلى ضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا بمنطقة الوليدية لمدة 72 ساعة ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم السبت 2 نوفمبر وحتى الساعة 12 ليلًا يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 م.

الخطة الدورية التي تتبعها شركة مياه أسيوط لصيانة المروقات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أن فصل المروق عن العمل جاء نتيجة البدء في أعمال الغسيل وتطهير وتعقيم المروق في إطار الخطة الدورية التي تتبعها الشركة لصيانة المروقات.

تشغيل مروق المياه رقم (2) بالكامل

وأكدت الشركة على المواطنين ضرورة تلبية احتياجاتهم وضمان استمرارية الخدمة خلال فترة الصيانة لتوفير المياه بشكل مستمر خلال فترة الصيانة، وقيامها بتشغيل مروق المياه رقم (2) بالكامل، وترجو من عملائها الكرام التعاون معنا وتفهم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة على المدى الطويل.

وأوضحت الشركة للعملاء بمنطقة الوليدية أنه سيتم استقبال طلبات سيارات المياه عبر جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن.