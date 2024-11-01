قرارات النيابة في مقتل شخص وإصابة آخر بطلقات نارية بمشاجرة بالبدرشين

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة حول مقتل شخص وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بالبدرشين.

انتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية للشخص المصاب تمهيدًا لسماع أقواله عن ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالبدرشين

البداية إخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحيتين بقرية سقارة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى الموقع المشار إليه وتبين من خلال الفحص، مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري إثر مشاجرة بجوار مسجد أبو هاشم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًّا بمسرح الجريمة انتظارًا لوصول النيابة ومعاينة جثمان القتيل فيما نقلت المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.