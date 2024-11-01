قطع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة أبو قرقاص في المنيا غدًا

أعلنت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، انقطاع التيار الكهربائي، غدًا السبت الموافق 2 من نوفمبر 2024 اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص

وأكدت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص خلال بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أن مناطق الانقطاع تشمل: (شارع الاتحاد، وشرق الترعة حتى عزبة الصعايدة بمدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا).

وتابعت هندسة كهرباء مركز أبو قرقاص أن انقطاع الكهرباء يأتي من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية التي تمتد لمدة 3 ساعات متصلة يعقبها عودة التيار بشكل مباشر في كافة المناطق المذكورة.