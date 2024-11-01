الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إيران تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية

إيران تعلن تفكيك
إيران تعلن تفكيك 4 خلايا إرهابية

 أعلن مسؤول أمني إيراني، اليوم الجمعة، توجيه القوات الأمنية "ضربات للإرهابيين" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، أمس، مما ترتب عليه تفكيك 4 خلايا إرهابية، واعتقال 8 أشخاص.

وقال المتحدث باسم "مناورة شهداء الأمن العملياتية للقوات البرية"، التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد شفائي، إنه "في إطار استمرار المناورة في محافظة سيستان وبلوشستان، تم التعرف على 8 من أعضاء 4 خلايا إرهابية وإجرامية واعتقالهم، كما لقي 4 آخرون مصرعهم"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح المتحدث أن "العملية جرت باستخدام معدات حديثة، وطائرات مسيرة قتالية، وتكتيكات جديدة في الرصد والعمل الميداني، وأسفرت عن اعتقال أحد العناصر الرئيسية للخلية الإرهابية المتورطة في استشهاد رجال الأمن في منطقة "كوهر كوه" بتفتان".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، تفكيك مجموعة إرهابية انفصالية تابعة لإسرائيل، قادمة من إقليم كردستان العراق إلى محافظة أذربايجان الغربية، شمالي غرب إيران.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت إيران أن المهاجمين، الذين قتلوا يوم السبت الماضي 10 أفراد من قوات الأمن الإيرانية، في هجوم على قافلة شرطة في إقليم سيستان وبلوشيستان المضطرب بالقرب من الحدود مع باكستان، لهم صلة بإسرائيل.

 

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