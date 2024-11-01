مصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا يعود للعمل بعد توقف لمدة عام

أعلنت شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، متمثلة في مصنع سكر أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تشغيل المصنع في موسم عصير القصب في هذا العام 2025 وذلك استجابة لرغبة المزارعين في زمام المصنع.

بعد توقف لمدة عام، مصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا يعلن عودته للعمل في موسم القصب

وأضافت الشركة في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، "أن ذلك يأتي بعد رفع سعر طن القصب إلى 2500 جنيه للطن مع منح حزمة من المميزات لمزارعين القصب لزيادة الكمية الموردة وتشجيعهم على زيادة المساحة المنزرعة الغرس الربيعي والخريفي وزيادة إنتاجية الفدان.

وتابعت الشركة: "سوف يتم رفع نولون نقل القصب بنسبة 100 % عن المطبق خلال الموسم الماضي 2024"

وناشدت الشركة خلال البيان بسرعة توجه المزارعين إلى مكاتب التخصصية لإبرام التعاقدات، مؤكدة أن مصانعها على استعداد لقبول أي كميات قصب يجري التعاقد عليها من المزارعين.



يذكر أن مصنع السكر توقف لأول مرة عن استقبال القصب في العام السابق منذ إنشائه في عام 1869 وذلك بسبب ضعف كمية القصب المورد له.