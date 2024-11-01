إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام منطقة الصوامع بقرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 5 أشخاص في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركزي مغاغة والعدوة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.