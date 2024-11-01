الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سامو زين يحيي أول حفل بعد أزمته الصحية (صور)

سامو زين، فيتو
سامو زين، فيتو

أحيا المطرب سامو زين ، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا أول حفل بعد أزمته الصحية الأخيرة. 

حفل سامو زين 

وفاجأ سامو زين الحضور في الحفل بصعوده من تحت الأرض إلى المسرح قبل انطلاق حفله. 

وقدم سامو زين خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور على المسرح. 

ومن ناحية أخرى، كان الفنان سامو زين، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني.

وحرص ساموزين على طمأنة جمهوره وأصدقائه من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر إستوري كتب فيها: رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعًا من أي سوء اللهم آمين.

على الجانب الآخر، استضافت الإعلامية نرمين شريف النجم سامو زين، عبر برنامج "هو وهن" المذاع عبر قناة المحور.

وكشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة والأعمال الجديدة قائلًا: "عندي فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين". 

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين: "يدور في إطار كوميدي ويحتوي على أكشن أيضًا ودراما".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المطرب سامو زين سامو زين حفل سامو زين اخبار الفن أزمة سامو زين

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل موقعة الدوري

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب Vs هاريس.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أرقام قبل انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads