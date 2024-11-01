سامو زين يحيي أول حفل بعد أزمته الصحية (صور)

أحيا المطرب سامو زين ، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا أول حفل بعد أزمته الصحية الأخيرة.

حفل سامو زين

وفاجأ سامو زين الحضور في الحفل بصعوده من تحت الأرض إلى المسرح قبل انطلاق حفله.

وقدم سامو زين خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور على المسرح.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان سامو زين، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني.

وحرص ساموزين على طمأنة جمهوره وأصدقائه من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر إستوري كتب فيها: رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعًا من أي سوء اللهم آمين.

على الجانب الآخر، استضافت الإعلامية نرمين شريف النجم سامو زين، عبر برنامج "هو وهن" المذاع عبر قناة المحور.

وكشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة والأعمال الجديدة قائلًا: "عندي فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين: "يدور في إطار كوميدي ويحتوي على أكشن أيضًا ودراما".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.