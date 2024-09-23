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ثقافة وفنون

أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية

سامو زين، فيتو
سامو زين، فيتو

تعرض الفنان سامو زين، لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني.

 

في هذا السياق، حرص ساموزين على طمأنة جمهوره وأصدقاءه من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر إستوري كتب فيها: رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعًا من أي سوء اللهم آمين.

 

على الجانب الآخر، استضافت الإعلامية نرمين شريف النجم سامو زين، عبر برنامج "هو وهن" المذاع عبر قناة المحور.

 

وكشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة والأعمال الجديدة قائلًا: "عندي فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

 

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين: "يدور في إطار كوميدي ويحتوي على أكشن أيضًا ودارما".

 

وكان احتفل الفنان سامو زين بعيد ميلاد نجله محمد منذ أيام.

 

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