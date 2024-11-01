بيراميدز يلتقي مع سمنود وديا غدا

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية استعدادا لاستكمال لقاءات الدوري المصري الممتاز، وتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي سمنود في الساعة الرابعة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ودي يسعى خلاله المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش لتجهيز جميع اللاعبين.

وتأتي المباراة الودية تحضيرا لمواجهة إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.

مباراة بيراميدز وبتروجيت

وعلى جانب آخر، يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم:

يوسف أوباما من الزمالك

وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي

والنيجيري صديق إيجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 حيث تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.