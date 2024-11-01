تحصين 150 ألف رأس أغنام وماعز في الشرقية

أكد الدكتور إبراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه تم تحصين ( ١٤٧ ألفا و٣٠٦) رؤوس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل ( ٢٤٨٣) رأس غنم وماعز، وذلك عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الأسبوع الخامس من الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التي بدأت أعمالها ٢١ سبتمبر الماضي.

الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات

وشدد على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية من أغنام والماعز ورفع المستويات المناعية ضد هذا المرض عند صغار المربين.

ارتفاع درجة الحرارة فى السنوات الاخيرة

وقال متولي إن الحملات الوقائية تحمي الثروة الحيوانية حيث يتم استخدام لقاحًا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض، مشيرا إلى أن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

الوقاية من مرض طاعون المجترات

كما شدد مدير المديرية على ضرورة تكثيف التحصين ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

زيارات ميدانية لجميع القرى والكفور والعزب

ولفت إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتم عقد ( ٣١٤٥) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

لجان متحركة للتحصين تمارس عملها بين المربيين

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات مشيدا بإقبال المواطنين للحملة، نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

المهندس محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أكد على أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.