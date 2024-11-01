الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

 وشهد  سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارا ليسجل رسميا نحو 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري، لأول مرة منذ منتصف تعاملات أغسطس الماضي.

 وترصد  “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية، والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.90 جنيها للشراء و49.00 جنيها للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.88  جنيها للشراء و48.98  جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.88 جنيها للشراء و48.98 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهاردة، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.89  جنيهًا للشراء و48.99 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.89 جنيهًا للشراء و48.99  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم 

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

 

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الإسكندرية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

QNB البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطنى الاهلى QNB سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

مواد متعلقة

الهيئة العامة للاستثمار.. 6 مراحل لتأسيس الشركات (إنفوجراف)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

رسميًّا البنك المركزي المصري يعلن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

الأرصاد تحذر من سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مطروح

ناصر ماهر يسجل الهدف الأول للزمالك أمام البنك الأهلي

تيفو جماهير الزمالك أمام البنك الأهلي: "بكل دقة صوب سهامك حتما ستصيب أهدافك"

سحب ركامية وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

منوعات

المزيد

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads