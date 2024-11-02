السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

362.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع  نحو 362.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 6,365 مليون ورقة منفذة على 551 ألف عملية.


و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 247.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,987 مليون ورقة منفذة على 656 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.27 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات
/ اذون نحو 92.73 % خلال الأسبوع.

 

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار الاقتصاد الاقتصاد السياسة الخارجية الدوريات العالمية الدوري المصري المتوسطة إيجي إكس رات البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان مؤشر إيجي إكس 100 مؤشر الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

تنسيق الجامعات 2024.. انطلاق المرحلة الأولى الإثنين.. وننشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2024، قائمة بالمعاهد المعتمدة من التعليم العالي لجميع الشعب

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

كواليس استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي أمام سيراميكا الليلة

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

منوعات

المزيد

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads