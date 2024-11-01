الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري السيدات، تعرف على تشكيل الأهلي أمام اتحاد بسيون

لوبوف
لوبوف

 أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة اتحاد بسيون التي تقام على ملعبه، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.


خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.


خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وحبيبة عمر.

خط الهجوم: ميا داردن وتشارتي روبن.


ويجلس على دكة البدلاء كل من‏ إسراء السقا ونادين غازي وجنى محمود وكاميليا الديب وثريا أشرف وأمل ناصر ومريم عفيفي ونور إدريس وسارة كرد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ديميتري لوبوف الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

قبل موقعة اليوم، الزمالك يعادل ضعف القيمة السوقية للبنك الأهلي

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

محمد رمضان يصل الجونة لإحياء حفل ختام المهرجان

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

منوعات

المزيد

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads