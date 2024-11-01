أرتيتا يفتح الباب أمام مشاركة جابرييل مع أرسنال ضد نيوكاسل

فتح ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، الباب أمام إمكانية مشاركة لاعبه جابرييل في المواجهة المرتقبة ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه عن جابرييل، قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا حصة تدريبية اليوم، إذا تمكن من إكمالها فسيكون جاهزا للمباراة".

وأضاف المدرب الإسباني: "جابرييل لم يتدرب بعد، ولكن إذا تمكن من القيام بذلك اليوم فسيكون متاحا في الفريق".

يذكر أن أرسنال، الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، يحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة حاليا، برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف الصدارة.

ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل غدا السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.