تشكيل مباراة آرسنال ضد بريستون نورث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عن التشكيل الأساسي لمواجهة فريق بريستون نورث، في المباراة التي تقام على ملعب "ديبدايل"، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل آرسنال ضد بريستون نورث

حراسة المرمى: تومي سيتفورد.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، جاكوب كيويور، ويليام ساليبا، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، جورجينيو.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل بريستون نورث أمام آرسنال

حراسة المرمى: فريدي ودمان.

خط الدفاع: جاك واتموف، كاين كيسلير هايدين، أندرو هوجز، ليام ليندساى.

خط الوسط: دوان هولمز، جوشوا بولير، ستيفان تيتور ثورذارسون، سام جرينوود، ريان ليدسون.

خط الهجوم: جيبي أوكليس.