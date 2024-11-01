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البترول تنفذ برنامجًا تدريبيًا متطورًا لخريجى الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة

تدريب موظفي قطاع
تدريب موظفي قطاع البترول،فيتو

نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجًا تدريبيًا متقدمًا ، لخريجى الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول، في جامعة بيكرهيوز في فلورنسا بإيطاليا، بمشاركة 25 من الكوادر الشابة. 

تطوير وتعزيز الخبرات في مجال إدارة المشروعات 


وخلال البرنامج تم تقديم عدة برامج متخصصة  للكوادر المشاركة لتطوير وتعزيز خبراتهم بشكل علمى وعملى في مجالات إدارة المشروعات، واستخدام الهيدروجين كبديل للوقود الأحفوري، وكذا التحول في استخدام بدائل الطاقة الأكثر حفاظًا للبيئة والأقل من حيث الانبعاثات الكربونية، وتأثير السياسات الدولية على أسواق الطاقة المختلفة.
واشتمل البرنامج على معايشة ميدانية في مواقع معامل اختبارات الهيدروجين الخاصة بشركة بيكر هيوز، ومعاينة مراحل تصنيع مكونات التوربينات والضواغط، وزيارة خطوط الإنتاج والتجميع، بالإضافة إلى معمل البحث والتطوير ومركز التحكم والمتابعة عن بعد، والتعرف على احدث المستجدات الخاصة بمشروعات الهيدروجين. 

الاستثمار في العنصري البشري 


يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للإستثمار في العنصر البشرى باعتباره مفتاحًا للنجاح في تنفيذ مشروعات التطوير والإنتاج التي تقوم في الأساس على جهود العنصر البشرى، وتطوير المهارات العلمية والتطبيقية للكوادر البترولية المصرية، واستثمار الشراكات الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه العالميين في تزويد هذه الكوادر الواعدة بغرض اكتساب المعرفة والخبرة في مجالات جديدة وفق أساليب متطورة.

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