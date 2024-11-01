الزمالك يصطدم بالبنك الأهلي فى مستهل مشواره بالدوري الممتاز.. موعد المباراة بالتوقيت الشتوي.. وهذه رسالة جوميز للاعبيه قبل انطلاقة القطار المحلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق عقب مران الأمس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك خدمات محمد عبد الشافي وأحمد حمدي للإصابة بجانب السنغالي سيدي ندياي لعدم الجاهزية وخضوعه لبرنامج تأهيلي.



ويعتمد الجهاز الفني للفريق على اللاعبين محمد عواد ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري وكونراد ميشالاك.

يتطلع الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب في ظل نظام مسابقة الدوري الجديد في الموسم الحالي.



وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة، وتأهيلهم نفسيًا بعد خسارة مباراة نهائي السوبر المحلي أمام الأهلي، ويستعيد الزمالك خدمات الثلاثي محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات التي لحقت بهم في لقاء الأهلي.



وطالب جوزيه جوميز اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وأكد المدير الفني للاعبيه على صعوبة المباراة خاصة وأن الفريق المنافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.



وفي المقابل يتطلع البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة اللقاء، خاصة وأن الزمالك منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني مميز بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.



ويعتمد الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي على لاعبيه أمثال عبد العزيز البلعوطي وإسحاق يعقوبو وأحمد ربيع ومحمود الجزار وهشام صلاح ومحمد عبد الغني ومحمد فتحي ومحمد هلال ومحمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وأسامة فيصل.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.