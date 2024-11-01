الجمعة 01 نوفمبر 2024
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وكيل التعليم بالأقصر يفتتح معرض المهارات المهنية للمرحلة الإعدادية بأرمنت (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتح الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر معرض المهارات المهنية للمرحلة الإعدادية بأرمنت، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية وميلاد لمعي موجه عام المجال الصناعي، وقيادات تعليمية من إدارة أرمنت، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

معرض المهارات المهنية 

احتوى المعرض على العديد من المنتجات الفنية والمعاد تدويرها بخامات من البيئة على أيدي الطلاب، وأقيم بمدرسة أرمنت الجديدة للتعليم الأساسي.

أشاد "جارح" بمستوى المعروضات ومهارة الطلاب في صياغة هذه المشغولات مؤكدًا على أهمية الأنشطة الطلابية التي تعتني بمواهب أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات.

وعلى هامش المعرض تابع وكيل وزارة التربية والتعليم ورشة عمل لتلاميذ يقومون بأعمال نحت يدوية، كما  كرم اثنين من موجهي إدارة أرمنت لبلوغهما سن التقاعد.

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