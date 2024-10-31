كلوب عن واقعة 2018: راموس تعمد إيذاء محمد صلاح بوحشية

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، عن واقعة إصابة سيرجيو راموس للنجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

وتعرض صلاح للإصابة في الكتف في المباراة النهائية للبطولة التي فاز بها ريال مدريد على ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية عن رأيه في سيرجيو راموس: “هو ليس من اللاعبين المفضلين لدي، ما فعله مع محمد صلاح كان وحشيًا، بالطبع لم يكن يعلم أن ما قام به يؤذي مو، لكن جميعًا نعرف أنه تقبل فعلته بسعادة كبيرة”.

واضاف: لم أستطع أبدًا فهم عقليته، لم يكن لدي لاعبين مثله أبدًا مع أنديتي، وإذا حدث ذلك، سأتأكد من رحيلهم.