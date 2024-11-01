محافظ المنوفية: ضبط 12 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم ضبط ١٢طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله داخل منشأة غير مرخصة بناحية كفر الشيخ طعيمة، ومخزن بكفر هلال بمركز ومدينة بركة السبع بهدف نخلة وتدويره وإعادة تعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن وبيعه في الأسواق كدقيق سياحي فاخر بهدف الغش والتربح والاستيلاء على الدعم بطريقة غير مشروعة.



جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق التام مع مباحث التموين، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها إلى أحد مستودعات بركة السبع،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

القضاء على جشع التجار

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم في إطار الحفاظ على الخطة الطموحة للدولة والعمل على استهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه حفاظا على حقوق المواطنين.