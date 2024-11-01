تحرير 43 محضرا خلال حملة تموينية في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك، حملة مكبرة فجرًا للمرور على المخابز البلدية بتلا والوحدة المحلية بزاوية بمم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضر مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية وإعطاء بونات صرف وإعلان، وتم الإنذار بالغلق لأحد المخابز واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.