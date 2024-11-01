الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

وفد شباب قادرون يكرم محافظ الأقصر (صور)

أثناء التكريم
أثناء التكريم

استقبل المهندس عبد المطلب عمارو محافظ الأقصر، وفد مؤسسة شباب قادرون بحضور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ود. إبراهيم البكر رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.

شباب قادرون 


وفى مستهل اللقاء رحب محافظ الأقصر بالوفد برئاسة ميلاد عبد النور، حيث قدم الوفد عرضا تفصيليًا عن الأنشطة والمبادرات التى أقامتها المؤسسة داخل المحافظة، وكافة أوجه التعاون مع المبادرات الأخرى مثل مبادرة اتحضر للأخضر والمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية.


وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء على تقديم كافة أوجه التعاون للشباب لأنهم عماد الأمة، مشيرا لأهمية العمل التطوعي فى تنمية المجتمعات، ودعا القائمين على مؤسسة شباب قادرون للمشاركة في احتفالات المحافظة فى عيدها القومى.


وفى ختام اللقاء، أهدى الوفد محافظ الأقصر درعا تذكاريا تكريما لجهوده فى إنجاز العديد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

 

 

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