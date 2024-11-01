الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد التعديات على الأراضي الزراعية في القرنة (صور)

أثناء المعاينة،فيتو
أثناء المعاينة،فيتو

 توجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لتفقد الموقع الذى أشار إليه الأهالى على أرض الواقع برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك استجابة للقاء أهالي مركز القرنة بوجود بعض التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض المدلى.

 

مشكلة حوض المدلي بالأقصر 

 وتبين من المعاينة أن قطعة الأرض ملكية خاصة لعددا من الورثة ولم يتم بها أية تعديات تذكر، وأن قطعة الأرض محل البلاغ، بها بقايا حصاد محصول قصب السكر.

وكان فى استقبال المحافظ بحوض المدلى مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة وموظفى إدارة القرنة الزراعية والجمعية الزراعية بالمركز.

 ووجه محافظ الأقصر عقب لقائه مع أهالي القرنة أمس، بالتنسيق ما بين مديرية الزراعة ورئيس مركز ومدينة القرنة لتقصي حقيقة الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وإزالة التعدى أن وجد على الفور.

 

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